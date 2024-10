Verstappen faz a pole da corrida sprint do GP dos EUA de F1

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) vai largar da pole position na corrida sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, ao marcar o melhor tempo na classificação disputada nesta sexta-feira (18), no Circuito das Américas, em Austin (Texas).

Atual tricampeão mundial, Vestappen vez a melhor volta no final da sessão, com o tempo de 1m32s833, apenas 12 milésimos mais rápido que o britânico George Russell (Mercedes), com quem dividirá a primeira fila.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O terceiro colocado foi o monegasco Charles Leclerc, seguido pelo britânico Lando Norris (McLaren) e por seu companheiro de Ferrari, o espanhol Carlos Sainz.