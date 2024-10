Trump diz que planeja conversar com Netanyahu nesta sexta-feira

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, disse que planeja conversar nesta sexta-feira, 18, com Benjamin Netanyahu, depois que o primeiro-ministro israelense ligou para ele após o assassinato do líder do Hamas, Yahya Sinwar.

"Ele não era uma boa pessoa, essa é a minha reação", disse Trump aos repórteres que perguntaram sobre a morte de Sinwar.

Trump revelou que planejava retornar a ligação de Netanyahu. "Estou feliz que Bibi tenha decidido fazer o que tinha que fazer. Está indo muito bem", complementou. Fonte: Dow Jones Newswires