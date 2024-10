Semana de trabalho de quatro dias reduz o estresse, segundo estudo alemão

A Universidade de Münster, no oeste da Alemanha, e o programa internacional "4 Day-Week Global" coordenaram o projeto.

O resultado da pesquisa "contradiz a ideia de que ter a mesma carga de trabalho, com menos horas, poderia aumentar o estresse", diz o estudo.

Segundo os resultados do estudo, a semana de quatro dias melhora "significativamente" a saúde mental e física dos empregados.

Além de sofrer menos estresse, os empregados que trabalham quatro dias fazem mais exercícios e dormem em média 38 minutos a mais todas as semanas.

Não foi comprovado, por exemplo, que a semana de quatro dias aumente os lucros das empresas, reduza as licenças médicas ou reduza a pegada de carbono.

Após o teste, 39% das empresas decidiram implementar a semana de trabalho de quatro dias e 34% continuarão testando o programa.

Desde a pandemia, a questão entrou com força no debate público na Alemanha, onde está entre as principais demandas de alguns sindicatos.