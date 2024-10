Russo resgatado após 67 dias no mar conta como sobreviveu: água da chuva e saco de dormir de lã

Um homem russo resgatado após passar 67 dias à deriva em um pequeno bote inflável no mar de Okhotsk descreveu como sobreviveu lutando contra o frio intenso. Mikhail Pichugin, de 46 anos, partiu no início de agosto para ver baleias no mar de Okhotsk com seu irmão, de 49 anos, e seu sobrinho, de 15. Mas o motor da embarcação parou enquanto eles voltavam em 9 de agosto.

Os esforços iniciais dos serviços de emergência para resgatá-los fracassaram. O irmão e o sobrinho de Pichugin faleceram e ele amarrou os corpos ao bote para que não fossem arrastados pelas ondas. Um navio de pesca encontrou o bote nesta semana e resgatou Pichugin a cerca de 20 quilômetros de Kamchatka, a cerca de 1.000 quilômetros de seu ponto de partida.

Falando a repórteres na última quarta-feira, 16, de sua cama de hospital, Pichugin descreveu como o motor falhou e um dos remos quebrou, tornando a embarcação incontrolável. Não foi possível usar o telefone a bordo, pois não havia sinal, mas o trio o utilizou como geolocalizador por uma semana até que a bateria acabou.