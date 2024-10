Primeira-ministra italiana visita Líbano após intensificação do conflito entre Hezbollah e Israel

A primeira-ministra italiana, a ultradireitista Giorgia Meloni, tornou-se nesta sexta-feira (18) a primeira chefe de Estado ou de Governo a visitar o Líbano desde a intensificação do conflito entre o Hezbollah e Israel no país.

A Itália, que também detém a presidência rotativa do G7, é o segundo país que mais contribui com tropas para a missão de paz da ONU no Líbano (Unifil), que acusa Israel de ataques "deliberados" contra as suas tropas.

Meloni foi recebida no aeroporto Rafic Hariri, na capital Beirute, pelo seu homólogo libanês, Najib Mikati, segundo os seus serviços.