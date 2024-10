Pai de Liam Payne chega à Argentina após trágica morte do filho

Geoff Payne, pai do músico britânico Liam Payne, que morreu na quarta-feira na capital argentina após cair do terceiro andar de um hotel, chegou nesta sexta-feira (18) a Buenos Aires, informou à AFP uma fonte policial.

Ele "chegou às 6h00", mesmo horário em Brasília, disse a fonte, que pediu anonimato.

O ex-integrante da banda One Direction morreu na quarta-feira, aos 31 anos, o cair no pátio do hotel onde estava hospedado. Em seu quarto havia destruição e narcóticos, de acordo com o relatório da polícia.