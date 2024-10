Maduro nomeia ministro da Indústria Alex Saab, libertado pelos EUA em dezembro

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, nomeou nesta sexta-feira (18) como ministro da Indústria Alex Saab, um empresário colombiano acusado de ser laranja do presidente de esquerda e libertado pelos Estados Unidos em dezembro passado após uma troca de prisioneiros.

"Nomeei Alex Saab como novo Ministro do Poder Popular para a Indústria e Produção Nacional, tenho certeza que com sua grande capacidade de gestão e compromisso com nosso povo, promoverá o desenvolvimento de todo o sistema industrial da Venezuela no âmbito do processo de construção do novo modelo econômico", indicou Maduro em suas redes sociais.

Saab, detido em 2020 em Cabo Verde e extraditado para os Estados Unidos em outubro de 2021, foi libertado no âmbito de um acordo mediado pelo Catar, que incluía a libertação de 10 americanos presos na Venezuela, além de outros 20 "presos políticos" venezuelanos.