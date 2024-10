Líder Monaco empata em casa com Lille na abertura da rodada do Francês

O Monaco, líder do Campeonato Francês, não passou de um empate sem gols em casa com o Lille nesta sexta-feira (18), no jogo que abriu a 8ª rodada.

O time do Principado terminou a partida com dez jogadores em campo, devido à expulsão do lateral-direito holandês Jordan Teze (61').

Com o resultado, os monegascos ficam com três pontos de vantagem sobre o Paris-Saint-Germain (2º), que no sábado recebe o Strasbourg (7º).