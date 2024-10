Dortmund vence St Pauli na abertura da rodada do Alemão

O Borussia Dortmund venceu o St Pauli por 2 a 1 nesta sexta-feira (18), jogo que abriu a 7ª rodada do Campeonato Alemão, quatro dias antes de enfrentar o Real Madrid pela Liga dos Campeões.

O time do técnico Nuri Sahin conseguiu sua quarta vitória no campeonato, todas no Signal Iduna Park, enquanto o retrospecto fora de casa é de duas derrotas e um empate.

Graças a este resultado, o Dortmund soma 13 pontos e coloca pressão no pelotão da frente (Bayern e Leipzig com 14 pontos, Eintracht Frankfurt com 13, Freiburg com 12, Bayer Leverkusen e Union Berlin com 11), antes dos demais jogos da rodada, no sábado e no domingo.