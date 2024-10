Cerimônia clandestina de ordenação de sacerdotisas a poucos metros do Vaticano

Em uma barcaça atracada em uma doca no rio Tibre, em Roma, um grupo de mulheres é “ordenado” como sacerdotisas e diáconas em uma cerimônia clandestina a poucos passos do Vaticano, onde está sendo realizada uma reunião de cúpula sobre o futuro da Igreja Católica.

No entanto, ela é ilegal para a Igreja. De acordo com o direito canônico, as seis pessoas “ordenadas” - três sacerdotisas e três diáconas, duas das quais são transgêneros - e os participantes teriam que ser excomungados.

As associações feministas intensificaram nas últimas semanas suas iniciativas para reivindicar seus direitos e pressionar o congresso mundial, conhecido como Sínodo, que reúne mais de 300 religiosos e laicos no Vaticano.

Durante a cerimônia, as seis mulheres, vestidas de vermelho e branco, prometem “servir ao povo de Deus” em frente a um altar decorado com velas e coroas de flores.

O próprio Francisco rejeitou a ideia com um "não" taxativo em uma entrevista em maio à rede americana CBS, para assombro de muitos.

"Foi como um balde de água fria", admite em Paris Adeline Fermanian, vice-presidente do Comitê da Saia, uma associação francesa de 300 membros que militam desde 2008 por uma maior paridade.

Segundo ela, essa resposta “autoritária” e a retirada do tema das discussões está “totalmente fora de sintonia” com o processo de consulta aos fiéis de todo o mundo que começou em 2021 com o Sínodo, e no qual o lugar das mulheres é “onipresente”.