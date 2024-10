Centenas marcham no Chile para marcar 5 anos de 'explosão social'

Centenas de pessoas se reuniram nesta sexta-feira (18), na praça central de Baquedano, em Santiago do Chile, para marcar os cinco anos dos protestos sociais multitudinários que explodiram para exigir mais direitos sociais.

A praça Baquedano ou Itália foi o epicentro de grandes manifestações a partir de 18 de outubro de 2019, algumas delas superando um milhão de pessoas.

O movimento social começou com estudantes de Ensino Médio saltando as catracas do metrô, mas também derivou em saques, roubos e incêndios ao longo de várias cidades do Chile.