Bloqueios de apoiadores de Morales aprofundam crise de combustíveis na Bolívia

A manifestação de apoiadores de Evo Morales, investigado criminalmente por estupro, agravou a crise de combustíveis na Bolívia, com centenas de caminhões-tanque parados após cinco dias de bloqueios contra a possível prisão do ex-presidente.

"Temos 570 caminhões-tanque carregados com combustível em diversos pontos de bloqueio", informou nesta sexta-feira (18) o vice-presidente de operações da estatal petrolífera YPFB, Ariel Montaño. Isso impediu a distribuição de "quase 20 milhões de litros" de diesel e gasolina, acrescentou.

Com pedras e fogueiras, os manifestantes bloqueavam o trânsito em 14 trechos das estradas que conectam o centro da Bolívia, na altura do departamento de Cochabamba, a La Paz e Santa Cruz, regiões mais populosas do país. Na última segunda-feira, quando começou o protesto, havia quatro pontos bloqueados em Cochabamba, de acordo com a estatal Administradora Boliviana de Estradas (ABC).