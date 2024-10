A morte de Sinwar, um grande golpe para o Hamas que abre novos caminhos para a guerra

A morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, anunciada na quinta-feira por Israel, é um golpe para o movimento palestino, já enfraquecido após um ano de guerra na Faixa de Gaza. Segundo vários analistas, isto poderia propiciar uma retomada das negociações para a libertação dos reféns israelenses sequestrados pelo Hamas em Gaza. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora - Um golpe duro -

Yahya Sinwar era considerado o mentor do ataque sem precedentes do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que abriu uma espiral sangrenta na região. Sua morte tornou-se um "questão pessoal" para muitos israelenses, em particular para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que traçou como objetivo da guerra erradicar o Hamas, destaca Michael Horowitz, especialista da assessoria de segurança Le Beck. O assassinato deste homem, que foi primeiro chefe militar e depois líder político após a eliminação de Ismail Haniyeh por Israel em julho, é "tem grande impacto psicológico" para o movimento islamista, diz David Khalfa, especialista na região e autor do livro "Israel-Palestina, ano zero".

"O Hamas ficou consideravelmente enfraquecido. A morte de Sinwar, juntamente com a de Mohammed Deif (chefe do braço armado do Hamas que Israel disse ter matado em julho) representa um somatório de contratempos", acrescenta Horowitz. O que não significa que o Hamas "vai desaparecer", afirma o pesquisador. "Embora esteja muito enfraquecido, o movimento conseguiu reconstituir unidades, como já vimos em Jabaliya (no norte da Faixa), e sua influência continua muito grande em Gaza, devido ao controle da ajuda humanitária", afirma ainda Khalfa.

A analista independente Eva Koulouriotis acredita que "uma página foi virada". Sinwar, o arquiteto do fortalecimento da relação entre Hamas e Irã, e muito focado nas questões militares, "não era um político e não acreditava em soluções políticas", lembra Koulouriotis. O Hamas "será obrigado a mudar sua política, seja em relação às negociações, à guerra ou reféns", acrescenta.

- Qual será a repercussão imediata? - Para os analistas consultados, a principal repercussão poderá ser a retomada das negociações para um cessar-fogo e a libertação dos reféns. Estas negociações, que acontecem há um ano com a mediação dos Estados Unidos, Catar e Egito, alcançaram apenas uma semana de trégua em novembro de 2023 e a libertação de reféns em troca de prisioneiros palestinos. Desde então, não houve mais tréguas, devido à intransigência das partes em conflito.

"A eliminação de Sinwar oferece a oportunidade para uma libertação imediata dos reféns e abre o caminho para uma mudança profunda em Gaza: sem o Hamas e sem o controle do Irã", disse o ministro das Relações Exteriores israelense, Israel Katz, em um comunicado. Para Elliot Abrams, pesquisado do Conselho das Relações Exteriores (CFR), sua morte "pode mudar a situação" e "facilitar um acordo". "Sinwar foi considerado um dos principais obstáculos a um acordo, embora não tenha sido o único. Sua morte pode levar a uma mudança de dinâmica", desde que o governo israelense "aproveite a oportunidade" e Sinwar seja substituído "por alguém com posições diferentes", diz Horowitz.