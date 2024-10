Yahya Sinwar, líder do Hamas e homem mais procurado por Israel

Yahya Sinwar se forjou nas prisões israelenses e no aparato de segurança do Hamas antes de se tornar líder do movimento islamista palestino. Israel, que anunciou sua morte nesta quinta-feira (17), o considera um dos arquitetos do ataque de 7 de outubro de 2023 no sul do país, que desencadeou a guerra em Gaza.

Sinwar “é um homem morto”, declararam as autoridades israelenses após o ataque. Seu rastreamento demorou mais de um ano para chegar ao fim.

"Depois de uma busca de um ano, ontem (quarta-feira), 16 de outubro de 2024, soldados do exército israelense eliminaram Yahya Sinwar, líder da organização terrorista Hamas, durante uma operação no sul da Faixa de Gaza", informou o exército em um comunicado.