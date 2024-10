Venezuela detém '19 mercenários' estrangeiros vinculados a suposto complô contra Maduro

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, disse, nesta quinta-feira (17), que 19 "mercenários" estrangeiros foram detidos no último mês por seus supostos vínculos com planos para derrubar o presidente Nicolás Maduro após as eleições controversas de 28 de julho.

Sem oferecer detalhes sobre as datas, Cabello se referiu à "captura de um novo grupo de mercenários", aos quais vinculou com os governos de Espanha e Estados Unidos: "Aqui entra o CNI [Centro Nacional de Inteligência espanhol] com a direção de toda a operação, a CIA, a DEA, o governo dos Estados Unidos".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Entre os presos estão os americanos Gregory David Weber, a quem o governo venezuelano vincula com operações cibernéticas contra instituições estatais, e o paramédico David Gutenberg Guillaume, que, segundo Cabello, tinha a missão de "prestar ajuda em caso de feridos nas atividades terroristas".