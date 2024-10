Plano israelense de resposta aos ataques do Irã já está pronto

Israel já preparou um plano para responder ao ataque iraniano de 1º de outubro. Foi o que disse à CNN uma fonte envolvida no conflito, sem dar maiores detalhes. As autoridades israelenses garantiram aos Estados Unidos que não vão atacar as instalações petrolíferas ou nucleares, limitando a possível ação a alvos militares iranianos.

No ataque do começo do mês, o Irã realizou o maior ataque da história ao estado judeu, quando disparou quase 200 mísseis balísticos contra Israel. A maioria dos projéteis foi interceptada pelos sistemas de defesa aérea de Israel, boa parte direcionada à cidade de Tel Aviv, reconhecida internacionalmente como a capital do país, embora de fato a capital seja a cidade de Jerusalém.

Um palestino da Cisjordânia morreu por causa dos estilhaços de um míssil interceptado pelas defesas israelenses. Além de Tel Aviv, foram atingidos pelos ataques regiões do sul e centro de Israel.