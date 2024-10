Parlamento pede investigação contra dirigente eleitoral que questionou triunfo de Maduro na Venezuela

O Legislativo aprovou a destituição como membro da diretoria do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) de Juan Carlos Delpino, que fugiu do país depois das eleições presidenciais de 28 de julho, e solicitou ao MP que "inicie de imediato" uma "averiguação penal" contra ele.

O CNE proclamou Maduro reeleito para um terceiro mandato de seis anos (2025-2031), mas ainda não apresentou a apuração detalhada dos votos, como exige a lei.

A oposição denuncia que houve fraude e publicou em um site cópias das atas de votação com as quais reivindicam o triunfo do candidato opositor Edmundo González Urrutia, que se exilou na Espanha após a emissão de um mandado de prisão contra ele. Protestos pós-eleitorais deixaram 27 mortos no país sul-americano, dois deles militares, e mais de 2.400 detidos.

Delpino "tem responsabilidade no assassinato de 27 venezuelanos e tem que pagar", afirmou Rodríguez, que acusou o ex-dirigente eleitoral de crimes como traição à pátria e associação criminosa.