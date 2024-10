Noboa propõe reforma para permitir bases militares estrangeiras no Equador

Para tal efeito, o mandatário propôs eliminar do artigo 5º da Constituição a parte que diz "não se permitirá o estabelecimento de bases militares estrangeiras nem de instalações estrangeiras com propósitos militares. É proibido ceder bases militares nacionais a forças armadas ou de segurança estrangeiras" e deixar apenas o referente a que "o Equador é um território de paz", segundo um decreto.

O presidente do Equador, Daniel Noboa, propôs, nesta quinta-feira (17), à Assembleia Nacional, presidida pela oposição, uma reforma constitucional para eliminar a proibição de se instalarem bases militares estrangeiras em seu país como parte da luta contra o crime organizado.

Noboa, que assumiu em novembro passado e tentará se reeleger nas eleições gerais de fevereiro de 2025, fez a proposta considerando que "a situação de segurança no Equador requer a adoção de diversas estratégias contra as diferentes modalidades de crime organizado".

Correa também deu por encerrado um acordo que permitiu aos Estados Unidos o uso, por uma década, de uma base da Força Aérea Equatoriana (FAE) no porto pesqueiro de Manta (sudoeste) para operações militares antidrogas até 2009.

Após uma violenta ofensiva do narcotráfico em janeiro, o presidente ordenou às Forças Armadas que empreendessem uma guerra contra cerca de vinte facções ligadas a cartéis internacionais, que disputam o poder.

Os críticos do correísmo, que preside o Parlamento, mas não tem maioria, afirmam que o narcotráfico cresceu no Equador após o fechamento da base de Manta. Em 2010, 18,2 toneladas de drogas foram apreendidas no país sul-americano, contra 219 toneladas em 2023.

Entre janeiro e meados de outubro deste ano, a nação confiscou um recorde de 228 toneladas, um aumento de 30% em relação ao mesmo período de 2023.

A Assembleia Nacional deverá analisar a reforma constitucional em dois debates e, se aprovada, será submetida a um referendo, que pode ser realizado junto às eleições de fevereiro.