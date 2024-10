Netanyahu diz que morte de Sinwar é 'começo do fim' da guerra em Gaza

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou, nesta quinta-feira (17), que a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, marca o "começo do fim" da guerra na Faixa de Gaza.

"Yahya Sinwar está morto. Foi morto em Rafah pelos corajosos soldados das Forças de Defesa Israelenses", declarou Netanyahu em um vídeo em inglês, divulgado por seu gabinete. "Embora não seja o fim da guerra em Gaza, é o começo do fim", assegurou.

