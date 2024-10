Família pede soltura de irmãos que mataram os pais em um midiático caso nos EUA

Parentes dos irmãos Lyle e Erik Menéndez, presos nos Estados Unidos após um midiático julgamento pelo assassinato de seus pais em 1989, pediram na quarta-feira que sejam soltos, em um momento em que o caso volta a ganhar a atenção após um série da Netflix.

A morte a tiros do magnata da música José Menendez e sua esposa Kitty em sua casa em Beverly Hills e os julgamentos transmitidos pela televisão tomaram as manchetes no início dos anos 1990.

O caso volta aos holofotes na série "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" da Netflix, que também lhe dedicou um novo documentário.