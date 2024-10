Exército israelense está 'verificando' se o líder do Hamas, Yahya Sinwar, morreu no ataque em Gaza

Uma fonte de segurança israelense, que falou sob condição de anonimato, disse à AFP que o Exército está realizando testes de DNA em um corpo para confirmar se é o líder do Hamas.

"Três terroristas foram eliminados durante operações militares na Faixa de Gaza", disse o Exército. As forças israelenses "estão verificando a possibilidade de um dos terroristas ser Yahya Sinwar", acrescentou o comunicado militar.

O Exército israelense afirmou, nesta quinta-feira (17), que está "verificando" se o líder do movimento islamista palestino Hamas, Yahya Sinwar, foi "eliminado" em uma operação em Gaza e uma fonte de segurança indicou que exames de DNA estão sendo feitos em um corpo.

Israel acusa Sinwar de ser um dos mentores do ataque mortal lançado em 7 de outubro pelo Hamas em território israelense, que desencadeou a guerra em Gaza.

Sinwar, da ala mais radical do Hamas, era o chefe do movimento em Gaza desde 2017 e assumiu o cargo de líder político depois que Ismail Haniyeh morreu em 31 de julho, em um ataque com explosivos em Teerã, que foi atribuído a Israel.

