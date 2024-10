Dois atletas morrem durante campeonato mundial de triatlo na Espanha

Dois atletas, de nacionalidade britânica e mexicana, morreram nesta quinta-feira (17) enquanto participavam do campeonato mundial de triatlo na categoria sênior, em Torremolinos, no sul da Espanha, anunciaram os organizadores.

"Com profunda tristeza podemos informar que dois participantes (um do México; um do Reino Unido) faleceram no World Triathlon Torremolinos-Andalucía AG Sprint Distance World Championships", anunciou a World Triathlon (federação internacional de triatlo), organizadora do evento.

"Nossas mais profundas condolências a suas respectivas famílias, amigos, Federações nacionais e toda a família do triatlo", acrescenta a mensagem.