Deputados russos votam lei que proíbe a promoção de um estilo de vida 'sem filhos'

O regulamento foi adotado por unanimidade, de acordo com uma transmissão ao vivo da votação na Duma, a câmara baixa do Parlamento russo. O projeto ainda precisa ser votado em segunda e terceira leituras.

Os autores defendem, portanto, a "criação de um mecanismo de defesa para os valores tradicionais" e propõem a proibição da promoção de estilos de vida sem filhos na Internet, na mídia, nos filmes e nos anúncios.

De acordo com Volodin, que apresentou a iniciativa no final de setembro, uma pessoa física enfrentaria uma multa de 400 mil rublos (cerca de US$ 4.300 ou R$ 24.400), um funcionário enfrentaria o dobro e uma pessoa jurídica enfrentaria uma multa de cinco milhões de rublos (US$ 51.000 ou R$ 289.000).

"Não deve haver propaganda que pressione as mulheres a tomar a decisão de ter um filho. Isso é o que acontece nos Estados Unidos e na Europa", disse Volodin no Telegram após a votação.