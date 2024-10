Começa o julgamento da ex-presidente boliviana Áñez por 'golpe de Estado' contra Morales

Junto com a ex-presidente, de 57 anos, começarão a ser julgados o ex-governador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho e outras seis pessoas, entre elas ex-ministros, ex-comandantes militares e policiais e um líder social.

O Ministério Público afirma ter provas para que os acusados sejam condenados pelos fatos que "levaram ao colapso da ordem constitucional e à saída prematura do governo" de Morales.

O MP pede a Áñez e aos demais réus entre 15 e 20 anos de prisão, dependendo do grau de participação no terrorismo, a acusação mais grave que enfrentam. Camacho é acusado como autor deste crime e Áñez como cúmplice.

Áñez, que permaneceu na presidência por um ano, descreveu nesta semana o julgamento denominado "Golpe de Estado I" como "ilegal, fantasioso" e uma "farsa".

Na sua opinião, o partido no poder decidiu prendê-la sem "nenhuma prova de nada".

Ela também rejeita o julgamento criminal ordinário e solicita que, na qualidade de ex-presidente, o principal tribunal do país examine o seu caso, com autorização prévia do Congresso.