China aumentará crédito para concluir projetos imobiliários

Porém, nos últimos anos, a desaceleração afetou o PIB do país, no momento em que o governo aspira um crescimento de 5% para 2024.

O setor imobiliário chinês representa 25% do PIB nacional e registrou um crescimento acelerado durante duas décadas.

O valor representa quase o dobro do valor anterior (2,23 trilhões de yuanes).

"Há muitos riscos de segurança e ambientes habitacionais deficientes nas áreas urbanas, e as pessoas estão ansiosas por reformas", explicou o ministro.

As autoridades chinesas, incluindo o presidente Xi Jinping, admitiram no mês passado que a segunda maior economia do mundo enfrenta "problemas".

O governo anunciou na ocasião um pacote de medidas de estímulo econômico, que incluem cortes nas taxas de juros, principalmente para os atuais empréstimos imobiliários, e a flexibilização das restrições à compra de moradias.

Mas alguns analistas expressaram ceticismo sobre a possibilidade de que os anúncios desta quinta-feira representem um estímulo significativo para o mercado.