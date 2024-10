Trump diz que é o ‘pai’ da fertilização in vitro; Harris se aventura na Fox News

Donald Trump disse ao eleitorado feminino que é o "pai da fertilização in vitro" (FIV), nesta quarta-feira (16), e à noite falará aos latinos, enquanto sua adversária Kamala Harris se arrisca na boca do lobo com uma entrevista na Fox News.

"Quero falar da FIV. Sou o pai da FIV, então quero ouvir essa pergunta", disse Trump na Fox News, o canal preferido dos conservadores, na Geórgia, um estado-chave para as eleições presidenciais de 5 de novembro.

"Verdadeiramente somos o partido da fertilização in vitro. Queremos a fertilização", afirmou o candidato republicano à Casa Branca em um programa transmitido nesta quarta, ao abordar os direitos reprodutivos, um dos pontos fracos de sua campanha.