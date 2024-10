Soluções contra a mudança climática nem sempre são as melhores para a biodiversidade

Um exemplo entre muitos: no Reino Unido, para reforçar os sumidouros de carbono, foram plantadas muitas árvores... em zonas úmidas, que também são grandes reservas de carbono. Estas árvores acabaram por secar progressivamente estas áreas, libertando o CO2 que armazenavam.

As soluções contra os efeitos da mudança climática podem ter um impacto contraproducente na biodiversidade e vice-versa, destacam especialistas, que pedem uma abordagem global.

"No final, plantar estas árvores gerou emissões adicionais, em vez de as eliminar da atmosfera", resume Rick Stafford, presidente do Comitê Político da Sociedade Ecológica Britânica.

Já em 2021, um grupo de trabalho conjunto entre o IPBES e o IPCC, seu homólogo climático na ONU, alertou que abordar o clima e a biodiversidade separadamente poderia, "no pior dos casos, levar a ações que, inadvertidamente, impedem a resolução do problema de um ou de outro", ou mesmo de ambos.

- Efeitos prejudiciais -