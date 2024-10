Número 2 do Sendero Luminoso é capturado em Lima, segundo polícia peruana

"A polícia do Peru acaba de capturar Iván Quispe Palomino, considerado o comandante número dois do Sendero Luminoso", assegurou à rádio RPP o ministro do Interior Juan José Santiváñez.

A polícia do Peru informou, nesta quarta-feira (16), que prendeu um alto comandante dos remanescentes do grupo armado Sendero Luminoso, cujas forças estão baseadas há anos em áreas de cultivo de coca no sul do país.

Iván Quispe, de aproximadamente 50 anos, foi detido em Lima com documentos falsos durante um controle policial aleatório perto de uma estação do metrô da capital peruana.

Os remanescentes da guerrilha do Sendero Luminoso operam no sul andino do país, no maior vale cocaleiro do Peru conhecido como VRAEM, uma das principais rotas do tráfico de drogas.

VRAEM é o acrônimo de Vale dos rios Apurímac, Ene e Mantaro, região que é cenário de enfrentamentos entre as forças do Estado com colunas do Sendero há mais de duas décadas.