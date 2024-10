Nações Unidas alertam sobre aumento do número de execuções nos EUA

As Nações Unidas alertaram, nesta quarta-feira (16), sobre o aumento do número de execuções nos Estados Unidos, onde dois homens devem ser executados esta semana.

O Escritório de Direitos Humanos da ONU está "profundamente preocupado com a iminente execução de dois homens" no Texas e no Alabama na quinta-feira, afirmou o porta-voz do organismo, Seif Magango, em um comunicado.

No último mês, seis pessoas foram executadas em cinco estados do país, em um período de 12 dias, acrescentou.