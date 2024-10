Musk doou US$ 75 milhões para a campanha de Trump nos EUA

O bilionário Elon Musk doou 75 milhões de dólares (cerca de 422 milhões de reais na cotação atual) à campanha presidencial de Donald Trump nos Estados Unidos nos últimos meses, segundo números oficiais que confirmam que o empresário aposta tudo ou nada no ex-presidente republicano.

O proprietário da Tesla, SpaceX e X forneceu 15 milhões de dólares em julho, 30 milhões em agosto e outros 30 milhões em setembro ao grupo "America PAC", sua organização política de apoio a Trump, segundo dados da Comissão Eleitoral Americana (FEC) publicados na terça-feira.

Em um comício de campanha do ex-presidente no início de outubro, Musk subiu ao palco e declarou-se disposto a assumir um cargo no governo se Trump for eleito.