México abre convocação para candidaturas aos cargos de juiz por voto popular

O Senado mexicano publicou uma convocação para que sejam apresentadas candidaturas a mais de 800 cargos do Poder Judiciário do país, incluindo nove assentos da Suprema Corte, naquela que será a primeira eleição de magistrados por voto popular, programada para junho de 2025.

O chamado aos postulantes foi publicado na noite de terça-feira (15), no Diário Oficial da Federação, após ser aprovado pelos senadores do partido governista Morena e seus aliados, que em setembro passado promoveram uma polêmica reforma judicial.

Nesta primeira eleição popular direta, marcada para 1º de junho do ano que vem, a população escolherá por votação direta mais de 800 juízes, metade dos que existem no país, incluindo nove ministros da Suprema Corte e centenas de magistrados regionais, de acordo com a convocação.