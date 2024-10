Messi Monumental: astro retorna à Argentina em grande estilo contra a Bolívia

A esperança da Bolívia durou menos de 20 minutos, quando o camisa 10 aproveitou uma falha defensiva e abriu o caminho para a goleada, que seguiu com as assistências para os gols de Lautaro Martínez e Julián Álvarez.

Longe das lágrimas pela lesão no tornozelo direito na final da Copa América, que o tirou da última rodada dupla das Eliminatórias, Messi terminou a noite de terça-feira com um sorriso enorme diante de 80 mil torcedores, que lotaram o estádio Monumental de Buenos Aires, rendidos a seus pés.

Com os três que marcou contra os bolivianos, Messi chegou a 112 gols com a camisa da Argentina, mais que o dobro do segundo colocado entre os artilheiros históricos da 'Albiceleste', Gabriel Batistuta (54), e 80 a mais que o ídolo Diego Maradona (32).

- Não para de surpreender -

Até o técnico Lionel Scaloni, que o conhece há vários anos, se surpreende com seu nível.

"Ele não para de surpreender. Em algum momento, em me sento no banco, converso com Pablo [Aimar, seu auxiliar] e digo: 'é maravilhoso desfrutar isso, poder estar sentado no banco de reservas e ver as coisas que ele faz e que a equipe acompanha'", confessou Scaloni.