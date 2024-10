Han Kang vende mais de um milhão de livros na Coreia do Sul após vencer o Nobel

O anúncio do prêmio causou grande sensação na Coreia do Sul e os sites das livrarias e editoras entraram em colapso quando milhares de pessoas tentaram comprar seus livros.

Han, 53 anos, é a primeira asiática a receber o prêmio de maior prestígio literário do planeta. A Academia Sueca afirmou que sua obra é caracterizada por "sua intensa prosa poética, que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana".

Mais de um milhão de exemplares de livros da escritora Han Kang, primeira sul-coreana a vencer o Nobel de Literatura, foram vendidos no país desde que a Academia Sueca anunciou o prêmio na semana passada, anunciaram nesta quarta-feira as livrarias da nação asiática.

Ao menos 1,06 milhão de exemplares, incluindo edições eletrônicas, foram vendidos até a manhã desta quarta-feira desde o anúncio do Prêmio Nobel na quinta-feira da semana passada, informaram à AFP três importantes redes de livrarias e varejistas: Kyobo, Aladin e YES24.

"Há uma venda sem precedentes dos livros de Han Kang. É algo nunca visto", declarou à AFP Kim Hyun-jung, porta-voz da livraria Kyobo.

A livraria online Aladin informou que as vendas dos livros de Han multiplicaram por 1.200 na comparação com o mesmo período do ano passado e também impulsionou a compra de obras de outros autores sul-coreanos.