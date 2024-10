Empresários de Honduras expressam 'preocupação' por fim de tratado de extradição com EUA

O influente sindicato dos empresários de Honduras expressou, nesta quarta-feira (16), "preocupação" pelo fim do tratado de extradição com os Estados Unidos, que permitiu a entrega de cerca de cinquenta narcotraficantes hondurenhos.

Em 28 de agosto, a presidente de esquerda hondurenha, Xiomara Castro, anunciou o término do acordo, que estava em vigor desde 1912 e sendo aplicado desde 2014.

"Expressamos nossa preocupação" pela "denúncia do convênio de extradição com os Estados Unidos", disse a presidente do Conselho Hondurenho da Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, em entrevista coletiva.