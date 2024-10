"É difícil para todos", diz Alcaraz antes de jogar contra Nadal em Riad

O tenista espanhol Carlos Alcaraz venceu Holger Rune com autoridade (6-4 e 6-2) nesta quarta-feira (16) e vai enfrentar na quinta o seu compatriota Rafael Nadal, que anunciou sua aposentadoria para o próximo mês, nas semifinais do 'Six Kings Slam', torneio de exibição realizado em Riad, na Arábia Saudita.

"Vou com tudo, 'full power', não me surpreende que ele esteja treinando 100% e sentindo muito bem a bola, pelo jogador que é, pela lenda que é, não importa que ele vá deixar o tênis em breve", disse 'Carlitos'.

"Quero jogar um bom tênis, vou tentar jogar no mesmo nível que estou, vou sem medo. Não sei se é um privilégio jogar contra ele mais uma vez ou se vai ser complicado para mim, mas vou tentar compartilhar a quadra com ele. É difícil para todos. Já o vi no hotel, conversei um pouco com ele, além do tênis conversamos sobre a vida", explicou o espanhol de 21 anos, vencedor de quatro Grand Slams.