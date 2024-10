Barcelona atropela Hammarby (9-0) pela 2ª rodada da Champions feminina

"Estou muito contente com a partida porque mantivemos o nível por mais de 90 minutos", disse o técnico do Barça, Pere Romeu, de acordo com o site da Uefa.

Com este resultado, o Barcelona – detentor de três títulos da Liga dos Campeões nas últimas quatro edições – é segundo colocado do grupo D com três pontos, os mesmos do Hammarby, enquanto o City lidera com seis depois de derrotar por 3 a 2 o Sankt Pölten, último colocado com duas derrotas.

Na outra chave, a C, o Bayern de Munique lidera com seis pontos após vencer a Juventus por 2 a 0, em Turim, também nesta quarta-feira.