Agência Espacial Europeia revela 1ª página do atlas cósmico do telescópio Euclid

Na estreita faixa de um preto profundo, salpicada por pontos brilhantes, se estendem vaporosas nuvens azuis: são "cirrus galácticos", mistura de poeira e gás "com o qual vão se formar novas estrelas", explica à AFP Bruno Altieri, cientista da ESA encarregado do arquivo sobre o Euclid.

Cem milhões de estrelas e galáxias: a Agência Espacial Europeia (ESA) revelou um primeiro fragmento do mapa do Universo, realizado pelo telescópio Euclid para desvendar o mistério da matéria escura.

Esta imagem "impressionante" é o primeiro 1% de um mapa que, em seis anos, "revelará mais de um terço do céu", ressaltou Valeria Pettorino, cientista do projeto Euclid na ESA em um comunicado publicado nesta quarta-feira (16).

Lançado em julho de 2023, o Euclid pode capturar uma cena em uma única imagem graças ao amplo campo de visão em luz visível e infra-vermelha. Isso o diferencia do telescópio espacial James Webb (seu vizinho a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra), que 'enxerga' com menos amplitude, porém mais longe.

No caso da matéria escura, sabe-se que existe por causa de uma constatação misteriosa: é impossível de explicar se for levada em conta exclusivamente a força gravitacional dos corpos visíveis (planetas, estrelas...) por que uma galáxia ou um grupo de galáxias não se dispersa.

A matéria escura (25% do Universo) e a energia escura (70%) têm efeitos contrários: enquanto a primeira garante a coesão das galáxias, a segunda provoca a expansão do Universo.

Seu objetivo final é esclarecer um dos maiores enigmas científicos, o da matéria escura e da energia escura, que constituem 95% do Universo, mas sobre as quais não se sabe quase nada.

Ao capturar as formas, as distâncias e os movimentos de bilhões de galáxias, "pode-se deduzir a distância das galáxias de diferentes maneiras, por imagens fotométricas, espetroscópicas, e observar como as estruturas evoluem no Universo porque quanto mais longe se vê, mais se aprofunda no tempo", ressalta Altieri.

O Euclid permitirá observar uma parte do Universo entre 10 bilhões e 4-5 bilhões de anos-luz, "onde todas essas estruturas evoluíram bastante, e onde a energia escura começou a agir", acrescentou.

