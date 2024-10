Vírus do Oropouche presente no Brasil poderia ser uma nova variante

A epidemia atual de febre do Oropouche, uma doença tropical que está provocando um surto notável no Brasil, parece estar relacionada com o aparecimento de uma nova variante do vírus, segundo vários estudos, um dos quais será publicado na quarta-feira (16).

O recente aumento de casos "poderia estar vinculado a um novo vírus recombinante do Oropouche, com maior capacidade de replicação", concluiu este estudo publicado na revista Lancet Infectious Diseases.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Estas conclusões coincidem com um trabalho similar publicado em setembro na Nature Medicine e também realizado por pesquisadores no Brasil.