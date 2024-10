Trump é um 'grande risco' para os EUA, diz Kamala em comício

Kamala Harris afirmou nesta segunda-feira (14) que Donald Trump é "cada vez mais instável e perturbado" e se ganhar as eleições "seria um grande risco para os Estados Unidos" porque, para ele, o "inimigo interno" são os "jornalistas", os "funcionários eleitorais" e os "juízes".

A vice-presidente e candidata democrata às eleições presidenciais de 5 de novembro fez um comício na localidade de Erie, no estado-chave da Pensilvânia, no qual atacou de frente seu rival, com quem está empatada nas pesquisas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Há muito em jogo nessas eleições, e temos que lembrar que não estamos em 2016 nem em 2020, o que está em jogo é ainda mais importante", afirmou Kamala para um público exaltado.