Paraguai vence Venezuela (2-1) e volta à zona de classificação direta nas Eliminatórias

O Paraguai venceu a Venezuela por 2 a 1 nesta terça-feira (15), em Assunção, pela décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas e voltou à zona de classificação direta para a Copa do Mundo de 2026.

O atacante Antonio Sanabria, que entrou no segundo tempo no lugar de Isidro Pitta, marcou os gols da 'Albirroja', ambos no segundo tempo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Aos 59 minutos ele se esticou todo para mandar para o fundo da rede um cruzamento do lateral Junior Alonso.