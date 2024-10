Oposição venezuelana reivindica na OEA 'vitória' eleitoral sobre Maduro

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) proclamou Maduro reeleito para um terceiro mandato de seis anos (2025-2031) com 51,9% dos votos (6,4 milhões). Entretanto, o órgão não apresentou uma apuração detalhada, alegando que o seu sistema foi alvo de um ataque cibernético.

A oposição da Venezuela apresentou, nesta terça-feira (15), "um relatório técnico" perante a OEA, no qual reivindica uma "vitória" do candidato Edmundo González Urrutia sobre o presidente Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho.

A oposição, que denuncia uma fraude, publicou em um site cópias das atas eleitorais com as quais reivindica a vitória de González, que vive exilado na Espanha depois que uma ordem de prisão foi emitida contra si.

"Com 83,5% das atas totalizadas, podemos dizer inequivocamente que González Urrutia foi eleito" com "pelo menos" 7,3 milhões de votos (67% dos votos contabilizados), assegurou Silva durante a apresentação do relatório.

Segundo o documento, as atas coletadas abrangem todos os estados do país sul-americano e 331 de 335 municípios.