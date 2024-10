Justiça portuguesa acusa Benfica de manipular resultados entre 2016 e 2019

Segundo informações da imprensa, o MP está convencido de que o Benfica fechou acordos financeiros com o Vitória de Setúbal, que, em contrapartida, teria facilitado a vida do clube lisboeta nos jogos entre ambos.

A acusação aponta os responsáveis legais de "duas sociedades esportivas" por suspeitas de "corrupção ativa e passiva agravadas" num caso de "comportamento antidesportivo", confirmou o Ministério Público em comunicado, no qual não cita as dez pessoas físicas e jurídicas envolvidas.

As quantias pagas em "operações fictícias" tinham como objetivo "favorecer o interesse" de um dos clubes, "principalmente no que concerne a resultados esportivos", explicou em seu comunicado o Departamento Central de Investigação de Ação Penal (DCIAP), órgão do Ministério Público para crimes financeiros.

O MP solicitou que os dois clubes envolvidos recebam "uma multa acessória de participação em competições esportivas".

Clube com mais títulos de Portugal, o Benfica terminou a última edição do Campeonato Português na segunda posição e, nesta temporada, participa da Liga dos Campeões da Europa.