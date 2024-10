Israel bombardeia região de maioria cristã e mata mais de 20 no Líbano

Israel ampliou nesta segunda, 14, sua campanha militar na guerra contra a milícia radical xiita Hezbollah no Líbano com bombardeios em uma região de maioria cristã, matando 21 pessoas. Ao mesmo tempo, israelenses buscaram abrigo dos projéteis disparados em retaliação.

Os bombardeios aéreos de ontem atingiram a região de Aito, no norte do Líbano. O Exército de Israel não comentou as mortes e não informou qual era o alvo do ataque. A operação ocorreu um dia depois que um drone do Hezbollah foi lançado contra uma base do Exército israelense, matando quatro soldados e ferindo sete.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Até agora, os ataques israelenses no Líbano eram concentrados no sul e no leste, no Vale do Bekaa, e nos subúrbios de Beirute, áreas onde vive a maioria da população muçulmana e o Hezbollah tem mais influência.