Espanha vence Sérvia (3-0) e garante vaga nas quartas da Liga das Nações

Campeã europeia em julho na Alemanha, a Espanha se classificou nesta terça-feira (15) para as quartas de final da Liga das Nações, da qual também é detentora do título, ao vencer sem dificuldades a Sérvia por 3 a 0 pela quarta rodada. Sob forte chuva no estádio Nuevo Arcángel, em Córdoba, na Andaluzia, a 'Roja' garantiu sua vaga entre as oito melhores seleções da fase de grupos da competição e está agora invicta há 14 partidas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Diferentemente do empate em 0 a 0 em Belgrado em setembro, desta vez os espanhóis criaram uma enxurrada de chances.

O zagueiro franco-espanhol Aymeric Laporte abriu o placar logo aos 5 minutos desviando de cabeça um cruzamento de Pedro Porro. O capitão Álvaro Morata ampliou no segundo tempo (65') com um belo chute após uma assistência de Fabián Ruiz. Faltando pouco menos de 15 minutos para o fim do jogo, as coisas pioraram para a Sérvia quando Strahinja Pavlovic foi expulso por cometer uma falta dura em Oyarzabal, quando ele avançava em direção à área. O meio-campista do Villarreal Alex Baena cobrou a falta e marcou o terceiro (77').

Mais cedo, com 1 a 0 no placar, Morata teve chance de marcar em cobrança de pênalti, mas chutou por cima do gol. Mesmo com o erro, o atacante recebeu apoio dos torcedores. "Só posso agradecer ao povo de Córdoba, toda vez que venho aqui, pelo amor que me dão", disse Morata à TVE. "Hoje eles me ajudaram a continuar lutando porque perdi um pênalti e depois consegui fazer um gol. Estamos em outra fase final, que é o mais importante. Pode parecer fácil, mas estamos em todas essas fases finais nos últimos anos, e isso merece crédito", acrescentou o atacante.