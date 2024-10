Conselhos eleitorais da Geórgia, EUA, devem certificar resultados das presidenciais, diz juiz

Um juiz da Geórgia, um dos estados-chave das eleições presidenciais nos Estados Unidos, determinou, nesta terça-feira (15), que os membros dos conselhos eleitorais locais devem certificar os resultados da votação, em uma decisão que pode impactar a disputa presidencial.

A decisão do juiz do Tribunal Superior Robert McBurney foi anunciada depois que uma integrante republicana do conselho eleitoral do condado de Fulton, que inclui grande parte de Atlanta, se recusou no início deste ano a certificar os resultados das primárias presidenciais da Geórgia.

Em um processo apoiado pelo America First Policy Institute, um grupo alinhado ao candidato republicano Donald Trump, Julie Adams buscou um julgamento que tornasse a certificação dos resultados das eleições "discricionária". McBurney rejeitou o pedido.