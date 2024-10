Seleção da Nigéria diz ter recebido "tratamento desumano" e decide não enfrentar Líbia

As 'Super Águias' estão retidas em um aeroporto abandonado na Líbia há mais de 15 horas, desde que aterrissaram em solo líbio, e a embaixada da Nigéria não pode intervir por não ter autorização do governo local.

O capitão William Troost-Ekong afirmou que a equipe não fará a viagem de três horas de ônibus entre Al-Abraq e Benina, onde o jogo está programado, por questões de segurança.

"Como capitão e de acordo com a equipe, decidimos NÃO disputar esta partida. Deixamos os pontos para eles", escreveu o jogador em uma mensagem nas redes sociais.

A Nigéria, que lidera o grupo D com 7 pontos em três jogos, derrotou a Líbia por 1 a 0, lanterna do grupo com apenas 1 ponto, na partida disputada em casa.