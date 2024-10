Mulher que assassinou os pais e conviveu com os corpos por quatro anos é condenada à prisão perpétua

De acordo com as autoridades, ela usava os salários de aposentadoria dos pais e os cartões de crédito, se beneficiando de aproximadamente £ 140 mil (um pouco mais de R$ 1 milhão). Há mais de £ 20 mil em apostas online entre as dívidas feitas.

O crime aconteceu em junho de 2019, em Essex, localizado no sudeste da Inglaterra. Virginia McCullough envenenou o pai, John McCullough, de 70 anos, com um coquetel de remédios. A mãe, Lois McCullough, de 71, além de envenenada, foi espancada com um martelo e esfaqueada.



Após cometer os crimes, ela escondeu os corpos dentro da própria casa. O corpo do pai foi colocado em um saco de dormir em uma “tumba improvisada” com tijolos e cobertores. Já o corpo da mãe foi colocado em um saco de dormir dentro do guarda-roupa, atrás de edredons, no andar superior da casa.

Vizinhos e conhecidos do casal começaram a notar a falta dos dois, mas Virginia sempre inventava desculpas. Somente em setembro de 2023, quatro anos após os assassinatos, uma investigação foi aberta. A polícia visitou o local e encontrou os restos mortais do casal.