Itamaraty: Brasil condena invasão de base da ONU por Israel no Líbano

O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota nesta segunda-feira, 14, na qual condena a invasão de uma base da ONU no Líbano por Israel. As forças israelenses invadiram uma base de forças de paz das Nações Unidas no sul libanês no domingo, 13. De acordo com o governo brasileiro, os atos são inaceitáveis.

"O Brasil condena veementemente a invasão ontem (domingo), 13/10, de base da missão de paz da ONU no Líbano (Unifil) pelas forças armadas de Israel", afirma a nota do Itamaraty. Segundo a nota, dois tanques israelenses destruíram o portão principal e ficaram na base por 45 minutos, com tiros disparados nas proximidades.

"Trata-se do terceiro dia com registros de ataques de forças israelenses a integrantes ou instalações da Unifil desde a semana passada. Cinco integrantes da missão de paz foram feridos nesses ataques", segundo o Ministério das Relações Exteriores.