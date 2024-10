Iraque celebra funeral de general iraniano morto junto com líder do Hezbollah

Um cortejo fúnebre ocorreu nesta segunda-feira (14) na cidade santa xiita de Kerbala, no centro do Iraque, em homenagem ao general Abbas Nilforushan, assassinado no Líbano junto ao líder do Hezbollah, Hassan Nasralah, em um bombardeio israelense no fim de setembro, constatou um fotógrafo da AFP.

A Guarda Revolucionária, exército de elite do Irã, anunciou na sexta-feira que o corpo do general Nilforushan foi recuperado no local do bombardeio de 27 de setembro contra um reduto do movimento xiita pró-iraniano Hezbollah em um subúrbio ao sul de Beirute.

O corpo do militar foi transportado de avião nesta segunda-feira da capital libanesa para o aeroporto internacional de Bagdá e, em seguida, em uma ambulância até Kerbala.