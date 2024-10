Guatemala fracassou no processo de escolher juízes idôneos, afirma especialista

A advogada mexicana monitorou o processo de renovação judicial como membro de um painel internacional criado por várias ONGs, incluindo a WOLA, com sede nos EUA. Os outros membros são a ex-ministra das Relações Exteriores do Chile, Antonia Urrejola, e o ex-juiz salvadorenho Sidney Blanco.

P: O governo está demonstrando certo otimismo após a eleição. Há um caminho à vista para a independência judicial?

R: A ausência de padrões internacionais, tanto no trabalho das comissões de nomeação quanto no Congresso, não garante a independência dos juízes. O processo continua atrelado a interesses setoriais e sindicais e a vínculos com atores que prejudicaram a democracia e violaram os direitos humanos na Guatemala.

Tanto nas comissões de nomeação quanto no Congresso, vimos que não houve sequer uma avaliação real dos candidatos. A história se repete, com o fato de que eles já chegam com pactos armados e parece que o processo de seleção é uma mera formalidade para “cumprir” a lei. Mas a lei é violada se não for escolhida com base no mérito, na honra e na adequação.